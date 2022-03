La question de savoir comment un mot se rapporte à d’autres mots pour composer un énoncé est, selon Adorno, inaugurale de la philosophie.



Durant le semestre d’été 1962 et le semestre d’hiver 1962/1963, Adorno a consacré 46 cours à la « terminologie philosophique ». Porter attention à la formation de chaque pensée dans ses mots conduit à dépasser les nomenclatures ou les lexiques fixés hors du temps pour pénétrer la constitution dynamique des concepts à travers l’histoire.



La terminologie philosophique se formant à partir de « nœuds problématiques » (Knotenpunkte), qui cristallisent les conflits interprétatifs et se gonflent d’harmoniques lointaines, permet de saisir le réseau des significations à l’intérieur duquel chaque pensée détermine dialectiquement sa place.



Centrer la réflexion sur l’usage philosophique de la langue permet non seulement d’inscrire les concepts dans l’histoire, mais plus radicalement encore d’inscrire l’histoire dans les concepts pour plonger les antinomies figées de la philosophie, idéalisme/réalisme, rationalisme/empirisme, spiritualisme/matérialisme, dans un vaste mouvement dialectique innervant toute l’histoire philosophique.



Quand cette approche dynamique et historique des concepts est suspendue ou dissoute, la terminologie ne désigne plus qu’un jargon, c’est-à-dire un ensemble de « mots-vedettes » (Stichworte), qui prétendent à l’immédiateté du sens et déstructurent la langue par son atomisation.



Ce cours engage ainsi une monumentale traversée de l’histoire de la philosophie depuis l’Antiquité grecque — avec la figure éminente d’Aristote — jusqu’au XIXe siècle — avec Hegel libérant sa philosophie de toute terminologie — et enfin jusqu’au XXe siècle — avec Heidegger, créateur, selon Adorno, du « jargon de l’authenticité ».

Philosophe, sociologue, compositeur, musicien et musicologue, Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969) est un d'un des principaux représentants de l'école de Francfort (philosophie), au sein de laquelle a été élaborée la « Théorie critique » (Théorie esthétique, traduction française : Klincksieck, 1985) et de la seconde école de Vienne (musique), théoricien de la « Nouvelle Musique ».

Table des matières

Cours du semestre d’été 1962

Premier cours : 8 mai 1962

Deuxième cours : 10 mai 1962

Troisième cours : 15 mai 1962

Quatrième cours : 17 mai 1962

Cinquième cours : 22 mai 1962

Sixième cours : 29 mai 1962

Septième cours : 5 juin 1962

Huitième cours : 7 juin 1962

Neuvième cours : 19 juin 1962

Dixième cours : 26 juin 1962

Onzième cours : Transcription des notes prises pendant le cours 28 juin 1962

Douzième cours : 3 juillet 1962

Treizième cours : 10 juillet 1962

Quatorzième cours : 12 juillet 1962

Quinzième cours : 17 juillet 1962

Seizième cours : 19 juillet 1962

Dix-septième cours : 24 juillet 1962

Dix-huitième cours : 26 juillet 1962



Cours du semestre d’hiver 1962/1963

Premier cours : 6 novembre 1962

Deuxième cours : 8 novembre 1962

Troisième cours : 13 novembre 1962

Quatrième cours : 15 novembre 1962

Cinquième cours : 20 novembre 1962

Sixième cours : 22 novembre 1962

Septième cours : 27 novembre 1962

Huitième cours : 29 novembre 1962

Neuvième cours : 4 décembre 1962

Dixième cours : 6 décembre 1962

Onzième cours : 11 décembre 1962

Douzième cours : 13 décembre 1962

Treizième cours : 18 décembre 1962

Quatorzième cours : 20 décembre 1962

Quinzième cours : 8 janvier 1963

Seizième cours : 10 janvier 1963

Dix-septième cours : 15 janvier 1963

Dix-huitième cours : 17 janvier 1963

Dix-neuvième cours : 22 janvier 1963

Vingtième cours : 24 janvier 1963

Vingt-et-unième cours : 29 janvier 1963

Vingt-deuxième cours : 31 janvier 1963

Vingt-troisième cours : 5 février 1963

Vingt-quatrième cours : 7 février 1963

Sténogramme du vingt-cinquième cours : 12 février 1963

Vingt-sixième cours : 14 février 1963

Vingt-septième cours : 19 février 1963

Vingt-huitième cours : 21 février



Plan d’ensemble des cours

Index des noms