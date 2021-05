Textyles, n° 60 | 2021

"Jean-Marie Piemme. Quel théâtre pour le temps présent ?"

https://doi.org/10.4000/textyles.3946

Sous la direction de Pierre Piret

196 p. —18 € — ISBN 978-2-87586-295-2.

Jean-Marie Piemme est un des dramaturges les plus lus et les plus joués aujourd’hui sur les scènes francophones. C’est aussi un essayiste qui réfléchit constamment à la place et aux enjeux du théâtre dans la société contemporaine, à l’heure où celui-ci est devenu, par rapport à d’autres médias et à d’autres arts, un « art minoritaire ». Ce qu’il en attend ? Qu’il soit un « lieu de pensée », susceptible de saisir le présent, d’analyser les discours, les débats, les impasses et les malaises sociaux, sous un angle spécifique qui n’appartienne qu’à lui.

Le présent dossier de Textyles aborde conjointement l’œuvre et la pensée théâtrales de Jean-Marie Piemme. Il intéressera ceux qui apprécient son travail, mais aussi tous les amateurs de théâtre soucieux de comprendre les évolutions, les innovations comme les impasses, du théâtre contemporain.

Sommaire

Pierre Piret

Jean-Marie Piemme [Texte intégral]

Quel théâtre pour le temps présent ?

Yannic Mancel

De Café des patriotes à Bruxelles, printemps noir : un essai de mise en perspective[Texte intégral]

Virginie Thirion

Éva, Gloria, Léa ou l’effroi du lendemain [Texte intégral]

Pierre Piret

Le spectacle de la Nation [Texte intégral]

Les B@lges, de Jean-Marie Piemme et Paul Pourveur

Élisabeth Castadot

Un plaisant fantasme de meurtre au féminin ? [Texte intégral]

Sur Les Pâtissières et La Vie trépidante de Laura Wilson

Karel Vanhaesebrouck

Piemme chroniqueur [Texte intégral]

À propos d’Eddy Merckx a marché sur la lune

Élise Deschambre

Dire l’(après) attentat [Texte intégral]

Enjeux formels de Bruxelles, printemps noir

Paul Pourveur

Mille répliques, mille possibles [Texte intégral]

Nancy Delhalle

Entre mondialisation et utopie politique, le théâtre de Piemme en quête d’un autre imaginaire [Texte intégral]

Témoignages

Enzo Cormann

Portrait de l’artiste en facteur de ponts [Texte intégral]

Notes pensives en résonance de l’œuvre de Jean-Marie Piemme

Jacques De Decker

Aux origines de la planète Piemme [Texte intégral]

Entretiens

Laurence Boudart

« J’ai banni le stylo avec délice » [Texte intégral]

Entretien avec Jean-Marie Piemme

Pierre Piret

Jean-Marie Piemme et ses metteurs en scène [Texte intégral]

Entretien avec Jean Boillot, Antoine Laubin, Philippe Sireuil et Virginie Thirion. Propos recueillis par Pierre Piret

Varia

Sarah Grunenwald

Achille Chavée : une poétique de l’ineffable [Texte intégral]

Chroniques

La chronique des Archives et Musée de la Littérature

Gautier Piret

Le fonds Alain Dartevelle [Texte intégral]

Comptes rendus

Martine Renouprez

Bénit (André), Légendes, intrigues et médisances autour des « archidupes ». Charlotte de Saxe-Cobourg-Gotha, princesse de Belgique. Maximilien de Habsbourg, archiduc d’Autriche. Récits historique et fictionnel [Texte intégral]

Bruxelles, Peter Lang, 2020.

Michael Rosenfeld

Čečović (Svetlana), Roland (Hubert) et Béghin (Laurent), dir. Réception, transferts, images. Phénomènes de circulation littéraire entre la Belgique, la France et la Russie (1870-1940) [Texte intégral]

Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 2018, 194 p.

Philippe Dewolf

Colinet (Paul), Vendredi – Une correspondance surréaliste [Texte intégral]

préface et notes de Xavier Canonne, Bruxelles, Ludion, 2020, 1056 p.

Gérald Purnelle

Laroche (Daniel), Une chanson bonne à mâcher. Vie et œuvre de Norge [Texte intégral]

Préface de Pierre Piret, Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain, 2019, 266 p.

Paul Aron

Hellemans (Jacques), Les Éditions Marabout, Bob Morane et le Québec [Texte intégral]

Québec, Les éditions du Septentrion, 2019, 200 p.

Maxime Thiry

Richir (Alice), L’Écriture du fantasme chez Jean-Philippe Toussaint et Tanguy Viel. Diffraction littéraire de l’identité [Texte intégral]

Leiden / Boston, Brill / Rodopi, coll. Faux Titre, n° 429, 2019, 288 p.

Myriam Watthee-Delmotte

Frackowiak (Jean-François), La Tentation symbolique du roman français au tournant du xxie siècle. Henry Bauchau, Sylvie Germain, Philippe Le Guillou [Texte intégral]

Paris, Honoré Champion, coll. Littérature de notre siècle, n° 71, 2019, 435 p.

Laurent Demoulin

Audiard (Michel) et Simenon (Georges), Le Sang à la tête, Maigret tend un piège, Le Président, scénarios présentés et édités par Benoît Denis [Texte intégral]

Lyon / Arles, Institut Lumières / Actes Sud, 2020, 917 p.

Dossier pédagogique

Laura Delaye

Aborder le théâtre de Jean-Marie Piemme en classe de français [Texte intégral]

Document annexe

Index Textyles n°60 (application/pdf – 52k).