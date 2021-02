Theodor W. Adorno

Le nouvel extrémisme de droite. Une conférence

[Aspekte des neuen Rechtsradikalismus, Ein Vortrag]

Flammation – Climats

ISBN : 9782081494114

120 p.

14,00 €

PRESENTATION

En 1967, Theodor Adorno tient une conférence à l’université de Vienne, à l’invitation de l’Union des étudiants socialistes d’Autriche, sur la remontée de l’extrême-droite en Allemagne, et notamment l’ascension inquiétante d’un parti, le NPD, qui a toutes les apparences du néonazisme et manquera de peu son entrée au Bundestag allemand deux ans plus tard.

Transcrit d’après un enregistrement, cet essai inédit a les avantages d’un texte pour partie improvisé : un style direct et très accessible. Adorno y recense les « trucs » auxquels recourt le discours d’extrême-droite, et qui ressemblent à ceux qui reviennent actuellement en vogue sur les réseaux sociaux : la volonté de mêler tous les problèmes dans une accumulation de faits invérifiables ; la « méthode du salami », ou le fait de découper, dans un complexe de réalités, une réalité particulière sur laquelle on concentre le débat ; l’utilisation d’arguments absurdes, etc.

En somme, Adorno décrivait en 1967, à peu de choses près, une réalité proche de celle de nombreux pays européens aujourd’hui.

Sa conclusion est un appel à l’intelligence et au combat : refusant de pronostiquer l’avenir de ces mouvements, Adorno rappelle que « la manière dont ces choses évolueront, et la responsabilité de cette évolution, tiennent en dernière instance à nous-mêmes ».

