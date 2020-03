Forme et objet. Un traité des choses

Tristan Garcia

PUF

Collection: Quadrige

Date de parution: 04/03/2020

Nombre de pages: 512

ISBN: 978-2-13-082488-6

Qu’est-ce qu’une chose ? Abattant les dernières barrières philosophiques qui circonscrivaient le champ des choses, ce Traité considère sur un plan d’égalité une table, un silex taillé, un quark, un gène, une personne humaine, le mot « vérité », une robe rouge, la couleur d’un tableau abstrait, un tiers de branche d’acacia, l’espèce chimpanzé, cinq secondes, un rite de passage, l’inexistence d’un fait ou un cercle carré. Voilà les choses qui sont aujourd’hui les nôtres : un tohu-bohu de réel, de possible, de matière, de mots et d’idées. Face à ce paysage, Tristan Garcia suggère d’explorer d’abord notre monde comme s’il était plat, en lui ôtant toute détermination, tout relief, et propose une encyclopédie luxuriante de nos objets contemporains, de leur ordre et de leur désordre, tout en restituant les grandes querelles actuelles sur le classement des objets autour de nous, des objets en nous et de nous-mêmes en tant qu’objets. Comment découper les choses pour vivre parmi elles et en être une soi-même ?

Feuilleter l'ouvrage…

Sommaire

Introduction

Livre I : Formellement

Première partie : Chose

Deuxième partie : Chose et monde

Troisième partie : Être et comprendre

Livre II : Objectivement

Coda : Formellement, objectivement

*

Tristan Garcia a enseigné à l’Université de Picardie Jules-Verne. Il est notamment l’auteur de Six Feet Under. Nos vies sans destin (Puf, 2012), La Vie intense. Une obsession moderne (Autrement, 2016), Nous, Paris (Grasset, 2016) et de plusieurs romans chez Gallimard dont 7 (2015), prix du livre Inter 2016.

*

Voir le livre sur le site de l'éditeur…