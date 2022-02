Durant ces dernières années, la visibilité des personnes non-binaires qui revendiquent publiquement en anglais et en français leur identité au-delà du genre binaire s’est largement accrue. Alors que le singulier « they » a gagné la faveur de nombreuses personnes dans les espaces anglophones, les personnes francophones non-binaires ont dû faire face à d’autres défis concernant la langue et la syntaxe, étant donnée la nature binaire de la grammaire française elle-même. Ce volume collectif examine les tentatives récentes visant à mettre à la disposition de tout le monde une langue et des identités équitables, inclusives et expansives au sein des espaces linguistiques, culturels et pédagogiques francophones. De ce fait, Devenir non-binaire en français contemporain conteste l’idée reçue du genre non-conforme comme simple importation d’outre-Atlantique, d’un modèle identitaire à la base américaine.

Vinay Swamy est professeur d’études françaises et francophones à Vassar College, New York.

Louisa Mackenzie est professeure associée d’études françaises à l’Université du Washington, Seattle.

Sommaire :

Avant-propos

Karine Espineira (Université Paris 8, LEGS)

Introduction

Vinay Swamy et Louisa Mackenzie

1. « Le masculin l’emporte » : stratégies linguistiques et politiques de genre dans les associations LGBT+ en France

Flora Bolter (Fondation Jean Jaurès)

2. Briser le silence, occuper l’absence : transféminismes francophones et injustices épistémiques

Alexandre Baril (Université d’Ottawa)

3. Faut-il choisir ? » : non-binarité et transidentité dans les cours de langue française

Blase A. Provitola (Trinity College, CT, USA)

4. Réflexions transnationales sur la corporéité des pronoms non-binaires

Logan Natalie O’Laughlin (Chercheur·e indépendant·e)

5. Variation interculturelle de la perception du spectre masculin-féminin : indexation française et américaine de la voix genrée

Maria Candea et LeAnn Brown (Université Sorbonne Nouvelle)

6. Par-delà la pensée binaire franco-américaine sur le genre non-binaire

Louisa Mackenzie (Université du Washington, Seattle, USA)

7. Un déclic Gestalt pour la langue française : arguments pour un genre non-binaire

Vinay Swamy (Vassar College, NY, USA)

8. Devenir non-binaire : un entretien avec Alpheratz

Louisa Mackenzie et Vinay Swamy

Glossaire