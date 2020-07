Sujet de composition française de la session 2020 (mercredi 8 juillet) du Capes de Lettres modernes

« Je laisse en moi continuer ce qui s’est toujours passé en littérature, et comment pourrait-il en être autrement ? La table rase est une bêtise, nous avons lu, nous sommes quand même informés, nous écrivons sur et avec la littérature universelle, nous ne passons pas par-dessus. Nous imitons, oui, comme on l’a fait depuis le début, nous imitons passionnément et en même temps passionnément nous n’imitons pas : chaque livre, à chaque fois,, est un salut aux pères et une insulte aux pères, une reconnaissance et un déni. »

Pierre Michon, Le roi vient quand il veut. Propos sur la littérature, Paris, Albin-Michel, 2007, p. 110-111.

En vous appuyant sur des exemples précis et variés, vous commenterez et discuterez ces propos.