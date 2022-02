Le lien entre littérature et cinéma est fondamental dans l'œuvre de Duras. C'est son activité de cinéaste qui est ainsi mise en valeur dans la dernière publication des éditions P.O.L, Le cinéma que je fais. Écrits et entretiens qui donne à (re)lire les principes de son écriture cinématographique, sa conception du 7e art et ses limites. Mais Duras n'est pas la seule à adapter ses œuvres littéraires ; de nombreux réalisateurs ont souhaité et souhaitent toujours régulièrement porter à l'écran ses romans. Un colloque est en cours d'organisation à Lyon touchant à cette question, et il est encore temps d'y participer. Le dernier film de Claire Simon sorti sur les écrans français cette semaine porte cette fois non sur l'œuvre de Duras, mais sur sa vie avec Yann Andréa — dont la relation passionnelle avec l'auteur donne lieu à la publication en coffret de Cet amour-là et des entretiens avec Michèle Manceaux sur lesquels s'appuie justement le scénario de Vous ne désirez que moi.