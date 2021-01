Référence bibliographique : Studii si cercetari filologice. Seria Limbi Romanice , Editura Universitatii din Pitesti, 2021. EAN13 : 18433979. Parution novembre 2020

ISSN 1843-3979

28/2020

LE CORPS ET LE TEMPS. TRANSFORMATIONS : VIEILLESSE, DIFFORMITÉ, MALADIE, POURRITURE

La revue «Studii si cercetari filologice. Seria limbi romanice » (« Etudes et recherches en philologie. Série langues romanes ») est une publication bi-annuelle qui accueille des travaux originaux dans le domaine des études littéraires et linguistiques, en français, espagnol, portugais et italien. Notre revue s’inscrit dans une longue tradition universitaire et jouit de collaborations prestigieuses. Notre publication se veut un espace de convergences des idées, réunissant dans une égale mesure des approches théoriques et analytiques, internationales et interculturelles.

Sommaire

Études

Chiara AZZARETTI. Un régime contre la corruption: perspectives alimentaires sur les femmes françaises au dix-huitième siècle. p 7

Charlie DAMOUR. De la décrépitude corporelle au désir d’immortalité chez les personnages de Gabriel Garcia Márquez. p 19

Noussayba OUAKAOUI. La transgression du corps tragique dans Electre de Jean Giraudoux p 39

Saadia RAHALI. Le corps féminin et ses fluctuations dans Les fleurs du mal et Petits poèmes en prose de Charles Baudelaire p 54

Aurore VINCENT Corps vieillissants chez Pierre Reverdy : de l’éloge de la vulnerabilité au cri contre la déficience p 67