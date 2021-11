"Janvier 2021, sur un large mur parisien, s'affichait ce slogan manifeste, "l'amour est déclaré". Je me demande si ce n'est pas ce qu'il s'est passé, au début du XIXe siècle." — Geneviève Fraisse

En 1822, pour se remettre d’un amour déçu, Stendhal ausculte les tours et détours de l’amour : après la passion des débuts qu’il nomme « cristallisation » viennent inévitablement les douleurs. Et pourtant l’amour reste, encore et toujours, un horizon de bonheur, cette « idée neuve » que déclare Saint-Just en pleine Révolution française.

À l’aune de la pensée féministe qu’elle a portée, la philosophe GENEVIÈVE FRAISSE entreprend une relecture politique de l’ouvrage. On découvrira ainsi des chemins possibles pour des sentiments plus démocratiques.

