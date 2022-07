Deux ans après de la disparition de Georges Steiner, plusieurs publications viennent nous offrir des textes restés inédits en français ou devenus difficiles d'accès. Les éditions 10/18 font ainsi paraître La Nostalgie de l'absolu, où le philosophe et historien s'interrogeait sur le déclir des systèmes religieux institutionnalisés et les "mythologies de substitution offertes" par le programme philosophico-politique de Marx, la psychanalyse freudienne et l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss. S'intéressant à leur dimension rédemptrice ou apocalyptique, il s'interroge également sur les racines juives de ces trois grands mouvements prophétiques qui ont pris la relève d'un christianisme qui avait voulu supplanter l'héritage du judaïsme. À côté de ces sommets de l'intelligence spéculative, il examine ensuite la vogue des "petits hommes verts", mais aussi des sciences occultes ou de l'astrologie, sans oublier les cultes orientaux : autant de tentatives incapables à ses yeux d'apporter une réponse à la « crise du sens » qui frappe l'homme moderne.

—

Les Belles Lettres donnent simultanément à lire deux titres, sous le label "Le goût des idées" que l'intéressé n'eût certes pas désavoué : De la Bible à Kafka, qui traite des "livres indispensables", de L’Iliade et l’Odyssé ou la Bible, à Péguy, Kafka, Husserl, Kierkegaard… George Steiner nous donne à lire ici quelques-uns de ces textes à leur façon sacrés où notre culture contemporaine croise la tradition. Fabula vous invite à feuilleter ce livre...

Et Tolstoï ou Dostoïevski, où le maître de lectures explore, avec son érudition et sa verve coutumière, les différences qui opposent le monde d’Anna Karénine et celui des Frères Karamazov. Ce sont deux interprétations du destin de l’homme, de l’avenir de l’Histoire et du mystère de Dieu que nous pouvons ainsi mieux comprendre. Car grâce au constant jaillissement des idées de l’auteur de Langage et Silence, le lecteur se trouve comme forcé d’entrer dans un dialogue passionné avec des thèmes aussi éternels que fondamentaux. Fabula vous propose de feuilleter également cet ouvrage…