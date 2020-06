Œuvres IV - Éthique

Spinoza

PUF, Collection: Épimethée



Date de parution: 27/05/2020

Nombre de pages: 696

ISBN: 978-2-13-081149-7

Établissement du texte par Fokke Akkerman et Piet Steenbakkers

Introduction et notes par Pierre-François Moreau et Piet Steenbakkers,

Avec annexes par Fabrice Audié, André Charrak et Pierre-François Moreau.

Traduction par Pierre-François Moreau, professeur de philosophie à l’ENS-Lyon et directeur de la revue La Lettre clandestine. Codirecteur de la collection « Philosophies », il dirige aux Puf l’édition des œuvres complètes de Spinoza.

Ce volume contient l’édition critique et la traduction française de l’Ethica, munies d’une introduction, de notes et de deux annexes (sur les mathématiques et la physique). L’établissement du texte par Fokke Akkerman et Piet Steenbakkers prend pour base l’édition latine des Opera posthuma de 1677, confrontée avec la version néérlandaise des Nagelate Schriften et avec le manuscrit récemment découvert dans les archives du Vatican – seul témoin connu de l’état du travail en 1675, transcrit par un ami de Spinoza (van Gent) à l’usage d’un autre (Tschirnhaus) et demeuré inconnu jusqu’en 2010.

La traduction de Pierre-François Moreau met en application les principes définis pour la série des œuvres de Spinoza, fondés sur la recherche de la cohérence lexicale et conceptuelle et sur l’analyse des écarts sémantiques. Elle établit la première édition française du livre le plus célèbre de Spinoza en prenant en compte les apports du manuscrit découvert en 2010.

