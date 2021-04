Flaubert. Evolutions et métamorphoses du style

Moulay Youssef Soussou

L'Harmattan, collection "Approches littéraires", 2021

376 pages

ISBN : 978-2-343-22089-5

37,50 EUR

Résumé de l'ouvrage :

Malgré sa réputation d'homme-plume, de maître de style parfait ou de modèle du bien écrire, Flaubert a tout sauf un style. Voulant devenir un grand écrivain, il travaille, se tourmente et s'exerce toute sa vie à transformer sa manière d'écrire. Approche génético-stylistique à l'appui, à travers les nombreuses étapes de la rédaction et les différents types de manuscrits, Moulay Youssef Soussou essaie d'établir une « archéologie » ou ce que Flaubert lui-même appelle une « anatomie du style ».

Il s’agit de dépister et scruter les procédés stylistiques de Flaubert afin de comprendre les tenants et les aboutissants d’une manière d’écriture très importante dans l’histoire de la littérature française et dont l’impact sera tellement lourd à la fin du XIX siècle et au début du XX siècle. Comment et Pourquoi Flaubert transforme-t-il son style ? Comment le style de cet écrivain évolue-t-il, d’une part l’œuvre de jeunesse et d’autre part les brouillons de Madame Bovary, des premières ébauches jusqu’au manuscrit définitif ?

Une analyse inédite qui dissèque le style de Flaubert à l’état naissant et associe deux approches rigoureuses et salvatrices pour démasquer l’œuvre d’un écrivain tellement embêtant.

Biographie de l’auteur :

Moulay Youssef Soussou, docteur en littérature française, enseignant chercheur à la faculté des lettres de Marrakech de l’université Cadi Ayyad. Depuis plusieurs années, il concentre surtout ses recherches et ses contributions scientifiques sur le style de Flaubert, dans la perspective d’une poétique génétique traitant des transformations de l’écriture dans les brouillons.

