Sous la direction de Caroline Trotot, Claire Delahaye, Isabelle Mornat,

Femmes à l'œuvre dans la construction des savoirs. Paradoxes de la visibilité et de l’invisibilité

LISAA éditeur, collection "Savoirs en Texte", 2020.

EAN13 : 9782956648062.

Le volume de contributions réunies ici est issu de deux programmes de recherche pluridisciplinaires menés en 2017 et 2018 à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, devenue Université Gustave Eiffel en 2020: « Visibilité, invisibilité des Savoirs des Femmes » et « Visiautrices, visibilité des femmes de lettres dans l’enseignement secondaire et supérieur ». Ces recherches visent à mieux connaître le rôle joué par des femmes dans la construction des savoirs en s’intéressant à leurs œuvres. Elles mettent au jour les principes qui fondent la construction des savoirs, les épistémologies dans leur contexte social et historique.

Les contributions montrent les différentes stratégies de femmes qui, du XVIe au XXe siècle, ont créé les espaces de leur action, de leur pensée et de la conservation de sa mémoire, un lieu d’interaction entre le privé et le public, le sujet et le monde. L’étude des œuvres et de leur réception permet d’observer les choix stratégiques faits par les créatrices pour donner forme à leur pensée, à leur connaissance, en s’insérant dans le jeu de force institué par les rapports de pouvoir. Elle révèle les mécanismes paradoxaux qui les régissent en donnant une place centrale aux mécanismes de visibilité et d’invisibilité qui les affectent.

Chaque étude s’attache à montrer la complexité de la position de ces femmes qui ont fait œuvre, et notamment œuvre écrite, en participant à la construction des savoirs de leur temps dans des domaines aussi divers que la médecine, la botanique, la philosophie, la pensée religieuse, l’anthropologie, l’ethnologie, la politique, l’histoire, la littérature et les arts.