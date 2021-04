John Cassavetes

Imaginaires des corps, entre la scène et l’écran

Alix de Morant, Céline Saturnino, Julie Savelli, Jean-Philippe Trias (dir.)

ISBN: 9791032003084

170 p.

Presses universitaires de Provence

18,00 €

PRÉSENTATION

Si John Cassavetes a marqué l’histoire du cinéma, son œuvre n’en est pas moins tournée vers le théâtre. Fidèle à ses débuts sur les planches, attaché à une famille d’acteurs et d’actrices qui le suivent de film en film, le cinéaste a d’ailleurs écrit et monté plusieurs pièces. Dans ce va-et-vient de la scène aux écrans, la performativité des corps se révèle comme le médium essentiel de l’écriture cassavetienne – que l’on pense notamment aux mimiques, aux postures, aux gestes de Gena Rowlands dans plusieurs de ses films. Dans un projet d’investigation de la cinématographie de Cassavetes, mais aussi dans un désir d’appropriation de cette corporéité si singulière, plusieurs metteurs en scène ou chorégraphes ont interrogé les partis pris esthétiques du cinéaste et cherché à élucider l’énigme des corps cassavetiens, pris entre organicité, excès de présence et abstraction. Ce sont donc ces transferts entre cinéma et spectacle vivant que cet ouvrage se propose de considérer et d’analyser dans une perspective intermédiale, à travers une palette de points de vue. Ainsi, aux côtés d’un texte du critique et cinéaste André S. Labarthe et de contributions d’enseignants-chercheurs qui explorent les spécificités du corps cassavetien aussi bien au cinéma que dans ses remédiations sur scène, sont ici proposés des entretiens inédits avec des artistes de la scène contemporaine qui ont transposé l’œuvre de Cassavetes, dont le flamand Jan Lauwers, les italiennes Daria Deflorian et Alessandra Cristiani, ou encore les francais Cyril Teste et Olivia Grandville.

Avec les contributions de (ordre du sommaire) : Alix de Morant, Céline Saturnino, Julie Savelli, Jean-Philippe Trias, André S. Labarthe, Benoît Hennaut, Edwige Perrot, Daria Deflorian, Aurélie Coulon, Alice Leroy, Olivia Grandville, Suzanne Liandrat-Guigues, Robert Bonamy

Directeurs de publication :

Alix de Morant est maître de conférences en études théâtrales et chorégraphiques, Julie Savelli et Jean-Philippe Trias sont maîtres de conférences en études cinématographiques, Céline Saturnino est docteure et enseignante en esthétique du cinéma. Ils sont membres du RIRRA21, Université Paul-Valéry Montpellier 3.