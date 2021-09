La lecture antique en VO. Lire en classe des textes latins et grecs aujourd'hui

Sous la direction de Aline Estèves et Flore Kimmel-Clauzet

Grenoble : UGA Editions, coll. "Didaskein", 2021

EAN 9782377442802.

Prix : 25EUR.

Présentation :

Les enseignants de langues anciennes trouveront ici une aide pour faire lire des textes latins et grecs à leur élèves ou étudiants, tous niveaux confondus.La notion de "lecture" est envisagée dans cet ouvrage comme un exercice distinct de la version : il s'agit de renouer avec le plaisir et l'intérêt du texte abordé en langue originale, tout en limitant les erreurs de compréhension littérale. Pour remédier aux différentes causes de blocage potentielles (linguistiques, psychologiques, culturelles), trois leviers principaux sont identifiés comme autant de facteurs facilitateurs : les images fixes ou mobiles, supports du développement d'une posture d'enquêteur; l'oralisation ou la théâtralisation, qui facilitent l'appropriation du texte ; la construction de parcours littéraires donnant du sens à l'effort de compréhension.Les protocoles d'action proposés reposent sur des corpus variés, associant aux textes classiques des sources souvent méconnues (textes néo-latins,inscriptions issues du paysage urbain, bandes-dessinées, etc.). Les contributions présentent des outils concrets, directement exploitables en classe, et transposables selon le niveau d'enseignement visé.

Les auteurs

Aline Estèves est maître de conférences de Langue et littérature latines et Flore Kimmel-Clauzet, professeur de Langue et littérature grecques, à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. Elles animent un séminaire de recherche pédagogique, "L'Antiquité en dialogue", et prennent part à la formation des enseignants du secondaire.