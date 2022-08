Près de cinquante ans après son premier voyage en Mauritanie, Sophie Caratini revient sur cette expérience fondatrice de sa carrière d'anthropologue et de sa vie de femme.

Cette nouvelle version de son récit autobiographique, largement remaniée et complétée, en accentue la valeur de témoignage historique. Elle éclaire en particulier l'effondrement du grand nomadisme chamelier et les débuts du combat pour l'indépendance des révolutionnaires sahraouis.

C’est donc l'histoire d'une jeune fille inexpérimentée qui s'enfonce dans le désert à la recherche des bédouins Rgaybat « enfants des nuages », et qui finira par y trouver des guerilleros. Le lecteur y découvre une civilisation fascinante, un art de vivre, une culture raffinée, en même temps qu'un monde en plein naufrage.

« Vous avez un don rare, même parmi les ethnologues : vous savez voir. J'ai aimé votre livre auquel je souhaite tout le succès qu'il mérite. Il est vivant, il sonne vrai, ce qui n'exclut pas la réflexion, qui nous vaut des remarques très fines, des pensées pénétrantes et de grands moments d'émotion. » Claude LÉVI-STRAUSS



—

Sophie Caratini est une anthropologue française et mauritanienne, directrice émérite au CNRS, et spécialiste des sociétés de l'Ouest saharien.

Elle a écrit plusieurs ouvrages qui allient avec talent l'anthropologie et la littérature. Notamment Les non-dits de l'anthropologie suivi de Dialogue avec Maurice Godelier, et une grande saga en trois volumes indépendants sur le choc de la rencontre coloniale : Antinéa mon amour ; Les Sept Cercles ; La Fille du chasseur (editions Thierry Marchaisse).



—

"Ce livre est une reprise de l’ouvrage Les Enfants des nuages, publié sous la direction de Thierry Marchaisse par les éditions du Seuil en 1993, dans lequel je relatais ma rencontre, en 1974-1975, avec les Maures de Mauritanie et du Sahara Occidental.

Cette nouvelle édition revue et augmentée correspond à la version intégrale du manuscrit originel qui avait dû être allégé d’un tiers pour des raisons éditoriales. Certains passages ont été réécrits ou ajoutés sur la base des carnets de terrains rédigés au cours de ce voyage et de ceux qui ont suivi, dans l’objectif d’en accentuer la valeur de témoignage.

​La distance du temps permettant de lever le voile de l’anonymat, les noms réels des personnes rencontrées ont été rétablis, et des notes ont été ajoutées sur leurs parcours personnel, social ou politique.

Au-delà de l’expérience de ce qui fut mon premier terrain d’enquête, je voudrais donner ainsi à comprendre toute la complexité de ce moment de déchirure de la société des grands nomades ouest-sahariens, accablée par des années de sécheresse, et qui basculera quelques mois plus tard dans la guerre."

Lire le début de l'ouvrage et parcourir la table des matières…