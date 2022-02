Ce dossier a pour objet différentes quêtes d'intensité qui se manifestent dans notre société. Sports à sensations fortes, recherche de renouvellement et d’intensification des expériences esthétiques ou festives, stratégies cathartiques diverses visant à purger une énergie physique ou affective conçue comme excessive ou perturbante, les comportements auxquels nous avons pensé dans ce projet manifestent un surplus d’énergie et jouent avec les limites du débordement.

Apparentés à première vue aux phénomènes de dépense décrits par Bataille, ils marquent une recherche de déroutinisation traduisant le désir soutenu de susciter un état « astructurel » (Duvignaud, 1977) ou de vivre une expérience pour elle-même, c’est-à-dire pour ce qu’elle suscite comme don, voire perte de soi. Tristan Garcia (2016) a interrogé cette vie intense, issue du fantasme électrique qui trouve sa légitimité dans une recherche de puissance et une affirmation de sa présence au monde, supposée échapper au décompte.

Cette forme de vie dans l’excès, particulièrement sujette aux récupérations marchandes, exprime tout aussi bien une quête quasi frénétique de réel que l’incapacité structurelle à en saisir l’épaisseur. On peut interroger sa portée critique.

Sommaire

Gérard Dubey et Caroline Moricot

Éditorial [Texte intégral]

Relire « Autoscopie d’un embarquement. Entretien avec Pierre Bouvier »

Pauline Hachette et Romain Huët

Turbulences. Dépense, énergie et intensification de la vie [Texte intégral]

In turbulence. Expenditure, Energy and the Intensification of Living

Olivier Bessy

Pratiques extrêmes et transition récréative [Texte intégral]

L’exemple des ultra-traileurs

Extreme Activities and the Leisure Transition. The Example of Endurance Sports

Guillaume Routier, Florian Lebreton, Éric Boutroy et Julie Hallé

Les turbulences alimentaires [Texte intégral]

Analyse socio-anthropologique d’espaces de débridements contrôlés en ultra-trail

Eating Disturbances. A Socio-Anthropological Analysis of Spaces of Controlled Unrestraint on Endurance Trails

Pauline Hachette

Des espaces émotionnels cathartiques pour nos vies affectives [Texte intégral]

Cathartic Emotional Spaces for our Emotional Lives

Bérengère Voisin

Christophe Ono-dit-Biot et Adel Abdessemed dans Nuit espagnole [Texte intégral]

Un dispositif d’une expérience muséale atypique qui flirte avec les marchandises émotionnelles

Christophe Onot-Dit-Biot and Adel Abdessemed in Nuit espagnole: A Set-Up for an Atypical Museum Experience that Verges on Emotional Commodification

Georges Didi-Huberman

Gestes, formules et blocs d’intensité [Texte intégral]

Gestures, Formulase and Blocks of Intensity

Anne Dalles Maréchal

« Parler en langues » pour mieux rompre avec la culture russe [Texte intégral]

La manifestation de l’Esprit saint dans trois Églises évangéliques de l’Extrême-Orient de la Sibérie

“Speaking in Tongues”, for a Sharper Break with Russian Culture. The Appearance of the Holy Spirit in three Evangelical Churches in the Far East of Siberia

Monique Dagnaud

La fête en basse (ou en baisse d’)intensité [Texte intégral]

Low-intensity (or lesser-intensity) partying

Cédric Mong-Hy

Dépense-recette [Texte intégral]

Épilogue à la transgression

Expenditure—Income. Epilogue to Transgression

Entretien

Tristan Garcia, Pauline Hachette et Romain Huët

Produire des subjectivités résistantes [Texte intégral]

Entretien avec Tristan Garcia

Producing resistant subjectivities

Écho

Georges Bataille

Corps célestes [Texte intégral]

Image

Chowra Makaremi

Image onirique, turbulence heuristique [Texte intégral]

Recension

Céline Rosselin-Bareille

Marie-Pierre Gibert et Anne Monjaret, Anthropologie du travail [Texte intégral]

Paris, Armand Colin (Collection U), 2020, 224 p.

*

