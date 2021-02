Congrès : "Shakespeare et le dialogue des disciplines / Shakespeare Across the Disciplines" (en ligne)

Zoom (écrire à l'adresse contact@societefrancaiseshakespeare.org

Shakespeare et le dialogue des disciplines / Shakespeare Across the Disciplines

Société Française Shakespeare

Zoom (écrire à l'adresse contact@societefrancaiseshakespeare.org

https://journals.openedition.org/shakespeare/5873

PROGRAMME

Jeudi 11 mars 2021

14h45 : Accueil

Session 1 : Shakespeare et les arts: langage du corps, langage de l’oeil/ Shakespeare and the Arts:Body and Eye

Présidence : Lynn S. Meskill (Université de Paris)

15h00-15h20 : Adeline Chevrier-Bosseau (Université Clermont-Auvergne), « Danser Shakespeare : réévaluer le rapport au corps dansant »

15h20-15h40 : Timothy Erwin (University of Nevada, Las Vegas), « The Discourse of the Eye: Romeo and Juliet and Hogarth’s Marriage A-la-Mode »

15h40-16h00 : Discussion

Session 2 : Shakespeare politique / Political Shakespeare

Présidence : Jean-Michel Déprats (Université Paris Nanterre)

16h00-16h20 : Delphine Edy (CRLC Sorbonne Université et ACCRA Université de Strasbourg), « “Who’s there?” : Thomas Ostermeier, Shakespeare et la “politique de la littérature” en scène »

16h20-16h40 : Elen Riot (Université Reims Champagne-Ardenne), « Shakespeare aujourd’hui: Une lecture de l’oeuvre à l’aune des enjeux stratégiques et politiques contemporains »

16h40-17h00 : Discussion

Vendredi 12 mars 2021

Session 3 : Matières à pensée / Thought Matters

Présidence : Pascale Drouet (Université de Poitiers)

14h00-14h20 : Laurent Berger (Université Montpellier III), « Shakespeare, matière de l’esprit »

14h20-14h40 : Hélène Garello (Université Panthéon Sorbonne), « La pensée en scène : Shakespeare ou le philosophe »

14h40-15h00 : Discussion

15h00-15h15 : Pause

15h15-16h00 Conférence plénière / Keynote & discussion. Présidence : Ladan Niayesh (Université de Paris)

Lorna Hutson (Merton College, University of Oxford) , «Divisions and Kingdoms: Shakespeare’s Oedipal Britain »

16h00-16h15 : Pause

16h15-17h45 : Table Ronde, « Les études shakespeariennes sont-elles une discipline ? » / Roundtable, « Are Shakespeare Studies a Discipline ? »

Présidence : Sophie Lemercier-Goddard (Ecole Normale Supérieure de Lyon)

Sophie Chiari (Université Clermont Auvergne), Claire Gheeraeert-Graffeuille (Université de Rouen), Imke Lichterfeld (Universität Bonn), Nathalie Vienne-Guerrin (Université Paul-Valéry Montpellier 3), William West (Northwestern University).

Samedi 13 mars 2021

10h-12h : Assemblée Générale de la Société Française Shakespeare

12h-13h30 : Déjeuner

Session 4: Approches comparatistes / Comparatist Approaches

Présidence : Gisèle Venet (Université Sorbonne Nouvelle)

13h30-13h50 : Jean-Louis Haquette (Université de Reims Champagne-Ardenne), « From Italy, back to Britain : Martin Sherlock et la circulation européenne du modèle shakespearien à la fin du XVIIIe siècle »

13h50-14h10 : Christine Roger (Université de Picardie Jules Verne), « La "Galerie des héroïnes de

Shakespeare" (Paris et Leipzig, 1838) de Heinrich Heine: ‘keepsake’ bourgeois et ‘carquois d'or’ »

14h10-14h30 : Luc Davin (Université Sorbonne Nouvelle), « Le matériau shakespearien au risque du délire interprétatif. Le cas du journaliste Léon Daudet »

14h30-15h00 : Discussion

15h00-15h15 : Pause

Session 5 : Shakespeare et les nouvelles disciplines / Shakespeare within the New Disciplines

Présidence : Yan Brailowsky (Université Paris Nanterre)

15h15-15h35 : Ellen Anthony (Marymount Manhattan College), « Like a Rouged Corpse? Recycling, Reframing, Reusing and the Selling of the Female Body on the Twenty-First Century Shakespearean Stage »

15h35-15h55 : Alexa Alice Joubin (George Washington University), « Uncomfortable Bedfellows: Shakespeare and Global Studies »

15h55-16h15 : Discussion

16h15-16h30 : Pause

Session 6 : Le théâtre à l’école de la vertu / The Theatre, a School of Virtue ?

Présidence : Line Cottegnies (Sorbonne Université)

16h30-16h50 : Kevin Curran (University of Lausanne), « Theatrical virtue: Or, How to Teach Justice with Things »

16h50-17h10 : Julia Lupton (University of California), « Shakespeare and Virtue Ethics: A Tangled Yarn »

17h10-17h30 : Discussion

17h30-18h00 : Remise du prix du mémoire de master, clôture du colloque, discussion informelle, pot.