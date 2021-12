La SF française, même si le terme n’existe pas encore ici, connaît son premier âge d’or de 1918 à 1935. Le genre est identifié dès la fin du xixe grâce aux succès de Verne et Wells. Les Anglais l’appellent scientific romance, les Français roman scientifique ou merveilleux-scientifique selon Maurice Renard. Porté par un élan fondateur jusqu’au déclenchement de la Grande Guerre, le genre se relance après, et entre alors dans une période faste où les thèmes classiques sont déployés et raffinés à l’extrême : entités mystérieuses, savants fous, fins du monde, quatrième dimension… 2 500 œuvres, négligées pour la plupart.

Six de ces œuvres sont rassemblées ici, précédées d’une longue introduction de Serge Lehman qui revient en détail sur la naissance de cette SF française des origines. Un événement dans ce domaine.

Le livre contient les six textes suivants :

Dans trois cents ans, de Pierre Mille

Tsadé (une aventure de Palmyre), de Renée Dunan

Les navigateurs de l’infini, de J.-H. Rosny aîné.

La terreur rose, de Jean Ray.

Où? (document), de Claude Farrère

L’agonie du globe, de Jacques Spitz

