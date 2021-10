Séminaire "Silence et animalité"



Laboratoires juniors ¡Silencio! et RAT



19 novembre 2021 de 14h à 17h - Salle D3 108



Les laboratoires juniors ¡Silencio! et RAT ont le plaisir de vous inviter à leur demi-journée d'études en co-modal sur le thème "Silence et animalité" qui aura lieu à partir de 14h le vendredi 19 novembre à l'ENS de Lyon en salle D3 108 (site Descartes). Au fil de quatre interventions à la croisée de la littérature, de l'histoire et des sciences sociales, il s'agira de réfléchir aux liens profonds et aux problématiques unissant le silence et ce "vif-argent" que constitue "la question animale" selon les mots de la philosophe Elisabeth Fontenay dans son ouvrage Le silence des bêtes.



PROGRAMME



David Barreiro Jiménez, Université Paris Nanterre : Dialectique du silence et sa représentation littéraire chez l'animal : le cas latino-américain



Jeanne Mousnier-Lompré, ENS de Lyon : Le silence des animaux : un point de repère dans la construction du monde médiéval



Marthe Czerbakoff, Université Bordeaux Montaigne : "Conversar con animalias mudas" : faire entendre la voix de l'animal dans la chasse médiévale



Joséphine Guichard et Clara Voutaz, ENS de Lyon : Silences et discours : enjeux de l'étude des animaux en sciences sociales





Inscription (en ligne ou en présentiel) à labo.silencio@gmail.com ou contact.laborat@gmail.com