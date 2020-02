Séminaire "Formes et pratiques performatives : quelles questions aujourd'hui ?" (EHESS, Paris)

EHESS, Paris

Le séminaire « Formes et pratiques performatives : quelles questions aujourd’hui ? » a lieu le mardi 19-21 H salle 5 à l’EHESS 105 boulevard Raspail 75006 Paris.

Il est codirigé par Georges Vigarello (EHESS), Pascale Weber (Paris1) et Sylvie Roques (EHESS).

Ce séminaire est validé par les étudiants de l’EHESS dans le cadre de Masters 2 mais reste un lieu de rencontres et de discussions pour les étudiants en thèse en Arts et Arts du spectacle. Il reste ouvert également aux autres chercheurs et artistes comme aux publics désireux d’y participer.

SEMINAIRE 2019-20

Formes et pratiques performatives : quelles questions aujourd’hui ?

Georges VIGARELLO (EHESS), Sylvie ROQUES (EHESS),

Pascale WEBER (UNIV. PARIS I),

Mardi 19h-21H EHESS, 105, boulevard Raspail, salle 5

2eme SEMESTRE :

03/03/20 –Introduction

Georges Vigarello, Sylvie Roques, Pascale Weber

10/03/20 –Performer en ethnoscénologie : méthodologie et objets

Jean-Marie Pradier (Univ. Paris 8)

19/03/20 –Performance et narration : « l’homme qui prenait sa femme pour son jardin »

Pascale Weber (artiste-EAS-Univ. Paris 1)

24/03/20 –Performer la parole de Michel Foucault

Fanny de Chaillé (plasticienne, chorégraphe, metteuse en scène)

31/03/20 – Performance et notation

Véronique Alexandre Journeau (Univ. Paris 4-LangArt)

Vacances : du 04/04/20 au 19/04/20

21/04/20 – Du texte et de la performance

Joseph Danan (Univ. Paris 3)

28/04/20 – Ça été joué ou photographie & performance

François Soulages (Univ. Paris 8)

05/05/20 – Exploration des formes fictionnelles autour de la figure de Saint Just

Sophie Wahnich (EHESS) et Vincent Dieutre (cinéaste)

12/05/20 –Corps-propre et performance du self. Individuation, subjectivation et identité

Christine Leroy (Univ. Paris 1/Paris 8)

19/05/20 – Coulé/couler dans le béton

Yann Marussich (artiste performer)

26/05/20 – La performance en personne. « Je veux les faire flipper » (avec Leigh Bowery, Jean-Luc Verna, Alain Buffard, Artur Zmijewski)

Diane Watteau (artiste-Univ Paris 1-AICA)

02/06/20 – High Performance (LA, 1978) et Avalanche (NY, 1970) : les genres artistiques de la performativité

Clélia Barbut (Univ. Paris 3)

09/06/20 – Performance et théâtre politiques

Christine Douxami (EHESS)

16/06/20 – Conclusion

