En visioconférence

Séminaire des doctorants du CRP19 (2020-2021)

"La promenade dans le roman réaliste", par Édouard Bourdelle et Fanny Audibert.

En présence de M. Philippe Hamon, professeur émérite de l’Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle.

Jeudi 21 janvier 2021. 17h30-19h30.

À suivre en ligne via ce lien : https://meet.google.com/abr-dbxh-rwo.

La séance fera l’objet d’un enregistrement.

Si elle est une pratique en vogue dès le XVIIIe siècle, la promenade connaît un renouveau sous le Second Empire, avec l’instauration d’un service des Promenades et Plantations dès 1855 dans le cadre des grands travaux haussmanniens. Elle devient le lieu et la pratique de la bourgeoisie et de la haute-aristocratie, en lui créant des espaces dédiés.

Cette initiative urbaniste et politique n’est pas sans conséquences dans le roman contemporain : Paris se métamorphose, et ses habitants avec, formant un nouveau milieu auxquels ceux-ci doivent s’adapter, et que plusieurs écrivains se proposent d’analyser. Nous proposons d’étudier la promenade comme un de ces moments privilégiés du rapport de l’individu à son milieu nouveau.

Pour cela, après une contextualisation socio-historique et une présentation du paradigme nouveau de la promenade urbaine, nous verrons en quoi celle-ci est le théâtre quelques épisodes privilégiés du roman, de la rencontre amoureuse à la crise intérieure, en passant par le panorama descriptif. Enfin, nous procèderons à une étude plus spécifique d’un personnage de roman, Claude Lantier, comme représentant de cette crise de l’adaptation mentionnée précédemment, entre Le Ventre de Paris et L’Œuvre.

Communications

Édouard Bourdelle – Doctorant à l’Université de Strasbourg, sous la direction de M. Bertrand Marquer.

"S’adapter à la ville nouvelle : la promenade dans le roman réaliste".

Fanny Audibert – Docteure en littérature.

"Claude Lantier : portrait de l'artiste en flâneur".