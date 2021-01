Ecole normale supérieure (salle IHMC)

Séminaire Archives : Laboratoire de méthodes

26 janv, 14h30-16h30 :

«Archives et éditions : privées, publiques, numériques. Le cas Nietzsche»,

par Paolo D’Iorio (ITEM)

Dans le cadre de l’École universitaire de recherche Translitterae, l’École nationale des chartes (avec le concours du Centre Jean-Mabillon) et l’École normale supérieure (notamment les bibliothèques de l’ENS et l’Institut des textes et manuscrits modernes) construisent un séminaire mensuel commun, intitulé Archives : laboratoire de méthodes.

Ce séminaire transversal se conçoit comme un lieu de rencontre permettant aux chercheurs et à leurs partenaires de recherche privilégiés (conservateurs, responsables de fonds et de collections de manuscrits) de présenter et d'échanger sur les méthodes mobilisées dans le cadre de l'étude des archives et des manuscrits - en se focalisant sur les fonds et collections procédant de l'activité intellectuelle d'une personne privée (écrivains, intellectuels, artistes...), toutes périodes et langues confondues.

De 14h30 à 16h30

Les séances auront lieu chaque mois de janvier à juin inclus, sur un format de deux heures :

1h-1h30 de prise de parole par les intervenants

échanges avec les participants