La réception de « l’école américaine » avant "Forfaiture" en France

par Christophe GAUTHIER et Marion POLIRSZTOK

C’est, en 1916, à la faveur de la « découverte » du cinéma américain que l’on date traditionnellement l’entrée en cinéphilie de toute une génération de critiques et de futurs cinéastes, au premier rang desquels figurent Colette, Louis Delluc, Marcel L’Herbier ou d’autres. Tout se passe alors comme si rien d’antérieur n’avait existé. Mais comme on le sait, derrière les « découvertes » se masquent souvent des constructions culturelles. Or dès 1908 la Vitagraph ouvre un bureau à Paris pour y louer ses films. S’il demeure peu de traces de l’activité d’autres sociétés américaines de la période (Biograph, Bison, Essanay, Kalem, Selig, etc.), les productions de la Vitagraph semblent avoir laissé une empreinte durable, remarquée vers 1911-1912 tant par Victorin Jasset, que par Kress ou Yhcam-Demachy. Que peut-on dire par conséquent de la diffusion en France de cette « école américaine » avant la Grande Guerre ?

Christophe Gauthier est professeur d’histoire du livre et des médias à l’époque contemporaine à l’École nationale des chartes (Université PSL), membre du Centre Jean-Mabillon (EA 3624) et chercheur associé à l’Institut d’histoire du temps présent (CNRS). Il enseigne également à l’École du Louvre et à l’INA et il co-anime depuis 2000 le séminaire « Histoire culturelle du cinéma ». Il a co-dirigé plusieurs ouvrages, dont Histoires d’O. Mélanges d’histoire culturelle offerts à Pascal Ory (avec Laurent Martin, Julie Verlaine et Dimitri Vezyroglou, Publications de la Sorbonne, 2017), ainsi que Patrimoine et patrimonialisation du cinéma (avec Marie Frappat, Natacha Laurent, Ophir Levy et Dimitri Vezyroglou, École des chartes, 2020).

Marion Polirsztok est maîtresse de conférences en études cinématographiques à l’Université de Rennes 2. Ses recherches portent sur l’histoire et l’esthétique du cinéma muet américain, sur lequel elle a publié Action, Spectacle, idée. Formes du cinéma muet américain (Mimésis, 2017). Elle prépare actuellement la traduction et l’édition critique de L’Art de faire des films de Victor Oscar Freeburg (1918). Elle co-anime l’atelier « Exotismes en champ-contrechamp dans le cinéma de fiction » avec Amandine D’Azevedo, Térésa Faucon et Anne Kerlan (Paris 3/EHESS).