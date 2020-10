En ligne

Séminaire "Actualité de la recherche"

Rencontre avec Anne Coudreuse et Antoine Lilti : "L'héritage des Lumières"

Orléans, en ligne.

Le laboratoire POLEN de l'Université d'Orléans (sous la direction d'A. Déruelle) reçoit, dans le cadre de son séminaire mensuel "Actualité de la recherche", pour une séance consacrée à l'héritage des Lumières Anne Coudreuse, Maîtresse de conférences HDR en littératures du XVIIIe siècle à l’université de Paris-XIII et Antoine Lilti, historien et directeur d'études à l'EHESS.

Anne Coudreuse est l'auteure de La Conscience du présent. Représentations des Lumières dans la littérature contemporaine (2015, Classiques Garnier)

"Sous quelles formes le XVIIIe siècle reste-t-il présent dans la littérature contemporaine? S'agit-il seulement d'un héritage de mythes, qui se sont démythifiés au contact de notre modernité, ou de valeurs qui continuent à avoir un sens ? Conscience du présent, le siècle des Lumières nous éclaire encore."

Antoine Lilti est l'auteur de L'Héritage des Lumières. Ambivalences de la modernité (Hautes Etudes, 2019)

"Les Lumières sont souvent invoquées dans l’espace public comme un combat contre l’obscurantisme, combat qu’il s’agirait seulement de réactualiser. Des lectures, totalisantes et souvent caricaturales, les associent au culte du Progrès, au libéralisme politique et à un universalisme désincarné.

Or, comme le montre ici Antoine Lilti, les Lumières n’ont pas proposé une doctrine philosophique cohérente ou un projet politique commun. En confrontant des auteurs emblématiques et d’autres moins connus, il propose de rendre aux Lumières leur complexité historique et de repenser ce que nous leur devons : un ensemble de questions et de problèmes, bien plus qu’un prêt-à-penser rassurant.

Les Lumières apparaissent dès lors comme une réponse collective au surgissement de la modernité, dont les ambivalences forment aujourd’hui encore notre horizon. Partant des interrogations de Voltaire sur le commerce colonial et l’esclavage pour arriver aux dernières réflexions de Michel Foucault, en passant par la critique postcoloniale et les dilemmes du philosophe face au public, L’Héritage des Lumières propose ainsi le tableau profondément renouvelé d’un mouvement qu’il nous faut redécouvrir car il ne cesse de nous parler."

*

