Le laboratoire POLEN de l'Université d'Orléans (sous la direction d'A. Déruelle) reçoit, dans le cadre de son séminaire mensuel "Actualité de la recherche", Aurélia Michel Maîtresse de Conférences à l'Université Paris Diderot, pour son ouvrage Un monde en nègre et blanc. Enquête historique sur l’ordre racial, Points, Essai (inédit), 2020.

"Ce livre entreprend de relater et de clarifier, à destination d’un large public, le poids encore très actif de l’esclavage dans nos sociétés. Reprenant les grandes étapes qui ont mené de l’esclavage méditerranéen puis africain et atlantique aux processus de colonisation européenne dans trois continents (Afrique, Amérique et Asie), il donne les clés historiques de la définition de la race et dévoile ses fondements économiques, anthropologiques et politiques.

Parce qu’elle est aussi celle des notions de liberté, d’égalité, de travail et qu’elle engage nos identités, l’histoire de l’esclavage tire le fil de la construction de l’Europe et révèle l’ordre racial qui régit notre monde contemporain."