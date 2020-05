Le singe de Kafka & autres propos sur la colonie

Seloua Luste Boulbina

Les Presses du Réel, 2020 (parution prévue au 2e trimestre)

Edité par Laurent Cauwet.

Réédition augmentée de l'ouvrage paru aux éditions Parangon en 2008 (ISBN 978-2-84190-172-2)

224 p. — EAN : 9782378961367



Comment penser la colonie en elle-même ? La colonie implique l'historiographie, mais aussi la littérature, la psychanalyse, la philosophie. À partir d'un sujet subalternisé, racialisé, à la parole confisquée, Seloua Luste Boulbina fait de la colonie un concept philosophique majeur de la pensée politique contemporaine. Ce concept frontière questionne les représentations-écrans qui irriguent discours et politiques d'hier et d'aujourd'hui. Une base pour une réflexion sur la décolonisation.

« Le Singe de Kafka demeure un chef d'œuvre d'écriture, dont la relecture fait mieux voir la construction subtile, autour d'une série de diptyques qui se déplacent de l'histoire à la politique et au symbolique. » — Étienne Balibar



Seloua Luste Boulbina est philosophe, ancienne directrice de programme au Collège International de philosophie, chercheuse à l'Université Paris Diderot. Théoricienne de la décolonialisation, elle travaille sur les questions coloniales et postcoloniales dans leurs dimensions politique, épistémologique, culturelle.

Sommaire

Préface à la seconde édition : Pour ce qui ne peut peut-être pas se penser, nous avons la philosophie

Faire sauter les serrures et ouvrir les portes

Gît donc bien dans le sang : la matrice Kafka

Une anthropologie du sujet : l'odeur du père

Le grotesque d'un carnaval tragique

Le noir soleil de la philosophie

Veiller la nuit des hommes



Prologue : Penser la colonie



Chapitre I : Autour du singe de Kafka

Assimilation, ascétisme; maladie

Des colonies, des jeunes filles et des hommes

Des colonies, des animaux et des hommes



Chapitre II : La culture historique en question

La colonie, entre l'abus d'histoire et l'excès de mémoires

Les fantômes de la colonie



Chapitre III : La colonie : mirage et réalité historique

Tocqueville et les colonies / Amérique, Antilles, Algérie

Pierre Mendès France et les indépendances: Indochine, Tunisie, Algérie

Épilogue



Postface à la seconde édition : l'affaire K : Kafka de Palestine en Israël

Kafka et les colonies

Kafka en Palestine

Kafka et le sionisme

Kafka en Israël

Conclusion ?

