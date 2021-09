Seizième siècle (18), 2021

Varia

Sous la direction scientifique de Anne RÉACH-NGÔ, Anne ROLET

Nouvelle Revue du Seizième siècle

Genève, Droz, 2021

EAN: 978-2-600-06326-5 — 144 p.

Sommaire / Contents :

M. CAMPETELLA, « La politique internationale et les diplomaties des états italiens et de la France aux XVe et XVIe siècles : étude lexicologique et comparative » ; N. CORREARD, « Du scandale du Mal au scandale de la Providence : Lucien de Samosate et l’“athéisme” dans l’Europe humaniste » ; W. PFEFFER, « La vie et les œuvres de Jean Bruyérin-Champier » ; M. FRANCIA, « De l’appropriation de héros lointains. Le cas d’Hercule et d’Hector dans les entrées triomphales de Charles IX » ; é. FAISANT, « Les appartements royaux du château de Saint-Germain-en-Laye au temps des derniers Valois » ; J. MORALES, « Chronique musicale ».

