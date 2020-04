Savoirs en Prisme, n° 11, 2020 :

L'audace: vertu, valeur

sous la direction de Florence Dumora

EAN13 : ISSN22607838.

Le sommaire réunit douze contributions thématiques qui abordent la Grèce Antique, sous ses aspects philosophiques et littéraires, la pensée anthropologique de la Renaissance, et des phénomènes culturels et artistiques allant du XIXe au XXIe siècle. A la rubrique "Varia" qui offre un compte-rendu sur le Festival du Film Latino-Américain (Biarritz 2019), s'ajoutent deux comptes-rendus sur une oeuvre de Connie Palmen et sur une publication de textes du féminisme anglais.

*

Savoirs en prisme 11 | 2019 – L’Audace : vertu, valeur

pdf

Florence Dumora

Une approche historique de l’audace : acte et discours

1ère Partie

Une entrée lexicale

Mireille Ruppli

Du désir à l’audace, entre superlatif et excessif : le mot audace en français

Élise Louviot

« Oh, the audacity ! » : vocabulaire de l’audace dans l’anglais d’hier et d’aujourd’hui

À l’origine, l’audace ambivalente : pensées critiques de l’Antiquité à la Première Modernité

Anne-Gabrièle Wersinger

L’audace : du manque d’égards (anaideia) à la transcendance du crime

Marina Mestre Zaragozá

L’audace dans l’anthropologie humaniste espagnole

Audacieuse vertu du poétique

Sylvie Perceau

Mise en scène et évaluation de l’audace dans l’Iliade (Patrocle, Thersite, Hélène) : le rôle des variations formulaires

Antoine Nicolle

Enquête sur le « tout oser / tout endurer » de Sappho (fr. 31 LP) : l’audace comme principe d’une paideia sapphique

2ème Partie

Tout un Art : du dire vrai au bouleversement des paradigmes

Anastasia Simoniello

Conjuguer révolution, avant-garde et audace. Le cas de Franz Seiwert

Eva Ramos

La audacia y ruptura del colectivo trans en el París de comienzos del siglo XX

Quentin Petit dit Duhal

Transgresser pour déconstruire. Deborah de Robertis : l’impertinence contre le pouvoir

Claudia Desblaches

Le phénomène Kac ou les difficultés de l’audace

Pouvoir de réfraction des mondes fictionnels

Julie Depriester

La vertu subversive de l’audace chez Hardy (Jude the Obscure) et Fowles (The French Lieutenant’s Woman)

Jean-Christophe Martin

De Falcó à Pérez Reverte, l’audace comme un outil d’émancipation

Les auteurs & les autrices

Varia

Françoise Heitz & Audrey Louyer

Fenêtre sur Biarritz 2019

Comptes rendus

Erica Nagacevschi

Lidia Taillefer (coord.) : La causa de las mujeres en Gran Bretaña a través de sus textos

Catherine Chauche

Connie Palmen : Ton histoire Mon histoire

Édition en ligne : Machteld Meulleman