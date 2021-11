Traduit de l'anglais et du roumain par Marie-France Courriol et Florica Courriol

Enregistré à Boston en décembre 1999, cet entretien de Saul Bellow et Norman Manea traverse le XXe siècle. Les deux écrivains évoquent la vie et le travail de Bellow, de l'exil de ses parents Juifs de Russie, forcés de fuir le régime tsariste et d’émigrer au Canada, à sa vie américaine à Chicago. Il s’y dessine les tensions fécondes de son enfance entre la nostalgie et la tradition juive des parents, l’éveil à l’altérité et la volonté inébranlable de son grand frère de devenir américain, la guerre des langues et l’importance de la possession de chacune.

C’est aussi une discussion sur le grand roman contemporain, sur la littérature juive américaine que Saul Bellow a contribué à forger, sur ses rapports avec les autres écrivains, Isaac Singer et Philip Roth en tête.

Le dernier grand entretien de Saul Bellow

*

Saul Bellow (1915–2005) est un écrivain américain d’origine russe. Fils d’émigrés juifs, il a écrit une vingtaine de romans qui ont bouleversé la littérature américaine dont le fameux Herzog. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1976.

Norman Manea (1936) est un écrivain roumain vivant aux États-Unis. Il publie ses premiers textes en Roumanie mais, classé dissident en 1986, il émigre à New York. Ses écrits portent surtout sur la Shoah, la vie quotidienne dans un état communiste et l’exil.