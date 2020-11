Jean-Paul Sartre

Situations, tome VI

Nouvelle édition revue et augmentée par Georges Barrère, Mauricette Berne,

François Noudelmann, Annie Sornaga

Collection Blanche, Gallimard

Publication date: 15-10-2020

456 p. — ISBN : 9782072902451

De mai 1958 à octobre 1964, Sartre est sur tous les fronts. Depuis le premier volume de Situations, on le sait curieux et perspicace ami des écrivains et des artistes : Albert Camus, Paul Nizan, André Masson, Merleau-Ponty, Andreï Tarkovsky… Le refus du prix Nobel de littérature et la tonalité polémique que Sartre lui donne viennent mettre le point final à ces pages consacrées aux lettres et aux arts. Ce qui, incontestablement, tient la première place, c’est le combat politique. La toile de fond en est le conflit algérien et, de manière plus générale, les conflits du Tiers Monde ; y apparaissent de grotesques figures, d’autres que Sartre juge plus pernicieuses et dangereuses pour la démocratie et la République, d’autres enfin qui sont à ses yeux porteuses d’espérance ou véritablement héroïques. Dans ce combat politique, Sartre fait flèche de tout bois : le polémiste y excelle, le moraliste y cisèle ses aphorismes ; la violence va jusqu’au cri, semble emporter l’écrivain au-delà de toute retenue.

Mais il est enfin un autre Sartre plus humain, plus fraternel, celui qui part à la recherche de ses amis disparus, qui sont morts prématurément, absurdement, et à qui il faut rendre hommage ou justice : Camus, Nizan et Merleau-Ponty. Ces trois éloges funèbres sont également trois occasions de revenir sur soi, de comparer sa propre vie et celle de ceux qui ont disparu, de voir tout le chemin parcouru, tantôt avec eux tantôt sans eux ou contre eux, de jeter sur qui l’on fut un regard qui n’a nulle complaisance mais qui n’est pas sans tendresse.

