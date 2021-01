Sarah Larsen-Vefring

Inszenierung von Diversität.

Performanz kultureller Vielfalt und Differenz im Theater von Robert Lepage

Print: 40,00 EUR, 1/2021, 272 Seiten kart., Dispersionsbindung, 5 Farbabbildungen, 6 SW-Abbildungen, ISBN 978-3-8376-5491-2

E-Book (PDF): 39,99 EUR, 1/2021, 272 Seiten, 5 Farbabbildungen, 6 SW-Abbildungen, ISBN 978-3-8394-5491-6

Verlag: transcript, Bielefeld (D)

Robert Lepages Theater inszeniert auf besondere Weise kulturelle Vielfalt und Differenz und stellt dabei soziale Differenzierungsmuster infrage. Sarah Larsen-Vefring beleuchtet aus kulturwissenschaftlicher Perspektive in einer umfangreichen Analyse neun Stücke des Quebecer Regisseurs aus den Jahren 2003 bis 2013. Ihre Untersuchung basiert auf Videomitschnitten und enthüllt die scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten der Vernetzung in den transkulturellen Lebenswelten, die Lepage performativ erschafft. Durch die Lupe des Performanzkonzepts werden tiefgehende Einblicke in das Vermögen des Theaters vermittelt, mit ästhetischen Strategien Raum und Diversität in der Gesellschaft neu zu gestalten.

*

Mise en scène de la diversité

Performance de la diversité et différence culturelles dans le théâtre de Robert Lepage

Le théâtre de Robert Lepage met en scène la diversité et la différence culturelles d'une manière particulière et remet ainsi en question les schémas de différenciation sociale. Sarah Larsen-Vefring examine neuf pièces du réalisateur québécois de 2003 à 2013 dans une perspective d'études culturelles. Son enquête approfondie est basée sur des enregistrements vidéo et révèle les possibilités apparemment illimitées de réseautage dans les mondes transculturels que Lepage crée de manière performative. À travers la loupe du concept de performance, des informations approfondies sur la capacité du théâtre à repenser l'espace et la diversité dans la société utilisant des stratégies esthétiques sont fournies.

*

Sarah Larsen-Vefring (Dr. phil.), geb. 1986, ist Forschungsreferentin am Institut für Angewandte Forschung der Hochschule für Technik Stuttgart. Sie promovierte 2019 in »Französischer Kulturwissenschaft und Interkultureller Kommunikation« im Internationalen Graduiertenkolleg »Diversity: Mediating Difference in Transcultural Spaces« an der Universität des Saarlandes. Die Kulturwissenschaftlerin wurde 2013 mit dem Prix d'Excellence du gouvernement du Québec ausgezeichnet.

Link: https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5491-2.