Sarah Fourcade, La Noblesse à la conquête du livre, France, v. 1300 – v. 1530

Honoré Champion, collection "Études d'histoire médiévale", 2021

EAN13 : 9782745355911.

718 p., broché. 15,5 x 23,5 cm.

95 €

Comment le livre, objet a priori étranger à la vocation guerrière du second ordre, est-il devenu, dans les derniers siècles du Moyen Âge, l’un des outils privilégiés de la noblesse laïque francophone ? S’inscrivant dans une démarche résolument synthétique et fondé sur un corpus composé de près de neuf cents individus (possesseurs de manuscrits, écrivains, poètes et rédacteurs d’écrits privés), cet ouvrage ambitionne de retracer les grandes lignes de cette conquête. Il établit l’existence d’une large noblesse lettrée, instruite et encouragée à s’instruire, élaborant par ses lectures et ses écrits une culture complexe et originale, adaptée à ses besoins, ses goûts et ses compétences, et mettant tout en œuvre pour intégrer les usages du livre au mode de vie et à l’idéal nobiliaires.

Sarah Fourcade, ancienne pensionnaire de la Fondation Thiers, est agrégée d’histoire, docteur de l’Université Paris-Sorbonne et maître de conférences en histoire médiévale à l’Université Paris-Est Créteil.

