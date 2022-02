(Première édition : 2003)

Traduction complétée, revue et corrigée

13 nouvelles inédites traduites en 2021

Préface de Nelly Kaprièlian

Maître du récit court, Saki révèle, à travers les quelque cent cinquante nouvelles ici rassemblées, dont une quinzaine d’inédites, les manières et les attitudes de la société édouardienne, dépeintes de l’intérieur par un chroniqueur de génie, doté d’un regard distant et sardonique. Chacun de ses textes est un pur joyau d’écriture, poli et affûté comme une épigramme. L’humour aimable et retenu y recouvre une pointe de cruauté et amène souvent à des chutes finales surprenantes.

La prose de Saki est l’un des sommets de l’esprit britannique. Foudroyantes, grisantes par le style et la concision, ces nouvelles offrent au lecteur français un dépaysement total, et l’emmènent aux sources mêmes de l’humour anglais. Un monument qui s’inscrit dans la lignée des Swift, Thackeray, Dickens, Jerome K. Jerome, G. K. Chesterton ou Evelyn Waugh.

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage par Marc Porée…