Le Roman de Lauzun

Saint-Simon

Cahiers de l'Herne

Parution : 06/02/2019

Pages : 122

ISBN : 9791031902395

Édition établie par Nicolas Ghiglion.

Les éditions anthologiques ou intégrales des Mémoires, abondamment présentées et annotées, sont nombreuses, mais elles ne rendent pas toujours facile l’abord d’une œuvre qui demeure réservée à un public restreint. Cet extrait autosuffisant, centré autour de la vie d’un personnage, constitue une approche éditoriale inédite et offre une porte d’entrée intéressante pour découvrir Saint-Simon.

Le passage que le mémorialiste consacre à la vie du fameux duc de Lauzun séduit par sa dimension puissamment romanesque. De pauvre cadet de Gascogne, Lauzun devient le favori du roi avant de sombrer dans la plus profonde disgrâce en raison de comportements parfaitement incroyables : entre autres choses, il se cache sous le lit où Louis XIV est allongé avec Mme de Montespan pour écouter ce qu’il se disent à son sujet ; enferme le monarque dans une pièce où sa maîtresse doit le retrouver, avant d’en jeter la clef dans le lieu d’aisance où lui-même s’est tapi… Outre son intérêt narratif, cette vie de Lauzun questionne certaines idées profondément ancrées : Louis XIV, le plus absolu de nos rois, étonne par le choix d’un favori incontrôlable avec lequel il se montre longtemps plus que compréhensif ; et Saint-Simon, qu’on sait habité par des principes moraux et hiérarchiques immuables, apparaît ici plein d’intérêt et d’affection pour un homme pourtant bien éloigné de son système de valeurs.

Ce « roman » est enrichi d’un dossier d’annexes, composé essentiellement de textes écrits par Saint-Simon dans les années 1730, qui permet de faire découvrir des écrits aussi méconnus qu’exceptionnels du mémorialiste.

