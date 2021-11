Traduction, introduction et notes de Torfi H. Tulinius.

Avec la collaboration de Paloma Desoille-Cadiot.

Écrite dans la première moitié du XIIIe siècle, la Saga d’Egil relate la vie et les aventures d’un poète et guerrier islandais du Xe siècle nommé Egil Skallagrimsson et de quelques-uns de ses proches parents. L’action s’étend sur près de cent ans et situe l’histoire d’une famille de premiers colons islandais dans celle plus vaste de la Norvège et de l’Europe du Nord pendant l’ère viking, plus de deux cents ans avant la composition de l’œuvre.

Récit des origines de la société islandaise, elle présente aussi les conséquences pour une aristocratie locale du renforcement du pouvoir royal en Norvège. Très sensible aux rapports de pouvoir dans les échelons supérieurs de la société, l’auteur noue une intrigue subtile où évoluent des personnages hauts en couleur, dont le plus mémorable et aussi le plus énigmatique est Egil lui-même.