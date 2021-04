Référence bibliographique : Sabir, vol. 3, , 2021.

Sabir, vol. 3

Sabir est conçue comme une collection de textes. Chaque numéro convie des contributeurs·trices issu·e·s de différents domaines: écrivain·e·s, poète·sse·s, auteur·e·s, artistes, essayistes, éditeur·e·s, dramaturges, universitaires. Pluridisciplinaire mais radicalement textuelle, Sabir entend mettre en regard poésie, écriture théâtrale, nouvelles, essais, écrits d’artistes et formes expérimentales. Se positionnant entre le livre et la revue, Sabir est un objet soigné dans lequel le graphisme et la typographie occupent une place importante. Dénuée d’images, elle se pare d’une identité visuelle forte qui lui permet de faire le lien entre différentes formes littéraires tout en laissant émerger leur singularité.

Contributeurs et contributrices:

Clarisse Michaux, Eva Anna Maréchal,

Laura Vazquez, Maud Marique,

Philippe Koeune, Marielle Macé,

Yvain Juillard, Christophe Hanna,

Robin Faymonville,

Yoann Thommerel & Sonia Chiambretto,

Collectif Anthropie, etaïnn zwer,

Dominique Petitgand, Elsa Boyer,

Sonko Seynabou, Perrine Estienne,

Jean-Philippe Convert, Aliette Griz,

Myriam Pruvot, Pauline Allié,

Julie Sas, Gabriel Gauthier, Jean-Baptiste Calame, Sandra Levy, Eva Niollet.

