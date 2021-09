VIENNE

Stefan ZWEIG

Guillaume OLLENDORFF (Traducteur), David SANSON (Traducteur)

Robert Laffont, coll. Bouquins

Date de parution : 16/09/2021

EAN : 9782382920428

Nombre de pages : 432

Ce nouvel inédit s’inscrit dans le sillage de l’oeuvre la plus emblématique de Zweig, Le Monde d’hier. Il nous emmène à Vienne, la ville de naissance et de coeur de l’écrivain.

La capitale de l’Empire austro-hongrois a été le paradis de son enfance. Au fil du temps, et après bien des drames, elle est devenue pour lui un monde idéal, où les apports les plus divers finissaient toujours par se mêler harmonieusement, où l’ouverture à la modernité s’appuyait sur une solide tradition locale. Cette ville-théâtre, de 1880 à l’entre-deux-guerres, fut surtout une incomparable cité des arts et de l’esprit européen.

Les textes ici réunis couvrent l’ensemble de la vie créatrice de l’auteur, de l’étudiant dilettante des débuts à l’écrivain célèbre et exilé de la fin, qui dut quitter l’Autriche quelques mois avant l’Anschluss.

Des pans entiers de l’histoire culturelle viennoise sont ainsi explorés, avec ses valeurs sûres, ses modes passagères, ses lieux mythiques, ses poètes (Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke…), ses génies (Sigmund Freud, Joseph Roth, Gustav Mahler, Arthur Schnitzler…), ses inconnus et bien d’autres figures attachantes, amis plus ou moins proches que Zweig sent et analyse avec la précision de celui qui voit tout. Il retranscrit ses impressions et souvenirs dans ce style toujours accessible qu’on lui connaît. Ce faisant, témoin bouleversant d’une époque bouleversée, il tente de sauver ce qui peut l’être.

Sa Vienne, qui nous fascine tant, est éternelle.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…