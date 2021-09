Stefan Zweig

Écrits littéraires

Traducteur : Brigitte Cain-Hérudent

Albin Michel, 2021

1er Septembre 2021 — 368 p. — EAN13 : 9782226440747.

Écrivain de romans, de récits, de nouvelles, de poésies, de pièces de théâtre, mais aussi traducteur, épistolier – notamment avec Romain Rolland et Sigmund Freud – et essayiste, Stefan Zweig était un homme de lettres accompli, dont le succès, rencontré dans ses jeunes années, ne s’est jamais démenti depuis sa disparition, en 1942.

Après Pas de défaite pour l'esprit libre. Écrits politiques (1911-1942), ce second volet du diptyque consacré aux œuvres inédites de l’auteur autrichien se penche sur le rapport qu’entretenait Stefan Zweig avec des grands noms de la littérature, réunissant ses articles et essais qui portent aussi bien sur des classiques de sa langue maternelle – Goethe, Hölderlin, Keller, Schiller ou encore Nietzsche… –, que sur des classiques étrangers anciens et modernes – Homère et Eschyle, Shakespeare et Lord Byron, Balzac et Verlaine, etc. –, mais aussi sur des auteurs méconnus, sauvés des ténèbres de l’oubli, auxquels Stefan Zweig apporte, en linguiste polyglotte et styliste hors pair, un nouvel éclairage.

