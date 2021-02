Simeon Wade

Foucault en Californie. Un récit inédit

La Découverte

ISBN : 9782355221583

144 p.

16,00€

PRÉSENTATION

Un soir de mai 1975, le philosophe Michel Foucault contempla Vénus s’élever dans le ciel étoilé au-dessus du désert des Mojaves, dans la vallée de la Mort, en Californie. Quelques heures auparavant, il avait ingéré une dose de LSD offerte par les jeunes hôtes américains qui avaient organisé pour lui un road trip hors du commun. Ce fut une nuit d’hallucination et d’extase, qu’il décrira comme l’une des « expériences les plus importantes de [sa] vie », ayant bouleversé son existence et son œuvre.

Cet épisode, rapporté par certains biographes, a longtemps été sujet à caution, considéré comme tenant davantage de la légende que de la réalité. C’était avant que ne soit redécouverte une archive étonnante : le récit détaillé de cette aventure, consigné à l’époque par Simeon Wade, le jeune universitaire californien qui avait entraîné l’auteur de l’Histoire de la folie dans cette expérience psychédélique.

Demeuré inédit pendant plus de quarante ans, ce document original, mêlant anecdotes et dialogues, peut aussi être lu comme un texte littéraire, la chronique d’une excursion où se noue une amitié et d’où resurgit l’esprit d’une période.

Simeon Wade (1944-2017) a enseigné l’histoire dans plusieurs universités dans les années 1970, avant de devenir infirmier à l’hôpital psychiatrique du comté de Los Angeles puis infirmier en chef à l’hôpital du comté de Ventura (Californie).

SOMMAIRE

Préface par Heather Dundas

Prolégomènes

La formule

Irvine

L’arrivée

Chez Foucault

Le périple dans la vallée de la Mort

Artist’s Palette

Zabriskie Point

Dante’s View

Une fête

Le sentier de Bear Canyon

Sous le porche

Le bassin

La salle des Fondateurs

Sambo’s

Départ

« Michel Foucault dans la vallée de la mort : un entretien avec Simeon Wade », par Heather Dundas.