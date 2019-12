Écrire le cancer. De l'expérience de la maladie à l'autopathographie

Silvia Rossi

L'Harmattan, coll. "Autobiographie et éducation", 2019.

210 p.

A partir des années 1990, les récits de personnes atteintes du cancer se multiplient. Pourquoi mettre en récit et rendre publique une expérience intime comme celle du cancer ? A qui s'adressent ces récits ? Quel est le rôle du cancer en tant que déclencheur de l'écriture et en tant que matière de la narration ? Quelles métaphores sont mobilisées pour raconter l'expérience du cancer et à quels besoin des personnes malades répondent-elles ? Afin de répondre à ces questions, cet ouvrage s'appuie sur les récits à la première personne de six écrivains italiens atteints de cette maladie.

Silvia Rossi est docteure en études italiennes de l'Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense. Dans ses recherches, elle s'intéresse à la mise en récit de l'expérience de la maladie, à la médecine narrative et à la place de la narration dans la formation des professionnels de santé.