Le Journal s’accélère.



Le ton de Siméon-Prosper Hardy se fait en effet un peu plus personnel ; le promeneur un peu plus curieux ; l’observateur un peu plus critique. De cette décennie désormais modelée par une circulation sans précédent des informations de toute nature, et pleinement engagée dans la méfiance et les doléances de tout un chacun, ce volume s’ouvre avec la signature de la paix entre l’Amérique et l’Angleterre (1783) et se termine avec le scandale de l’Affaire du collier (1785).



Sous la plume de Hardy, le lecteur sera témoin, parmi tant d’autres tableaux, de vols de montgolfières et des expériences de Mesmer ; de la mort de Diderot et de celle de d’Alembert ; de l’arrestation du brigand Poulailler et d’une visite scrupuleuse du donjon de Vincennes.



www.journaldehardy.org