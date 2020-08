Lorenzaccio

Sylvain Ledda

Presses de la Sorbonne nouvelle, 2020

EAN : 9782379060502.

126 pages

Lorenzaccio est l’une des plus célèbres pièces du répertoire théâtral français. Écrite par un jeune dramaturge de vingt-trois ans, elle se fonde sur un épisode historique, l’assassinat du duc Alexandre de Médicis par son cousin Lorenzo en 1537. Le personnage, qu’on surnomme Lorenzaccio, fascine autant qu’il suscite d’interrogations. Animé par un idéal politique, il s’est finalement avili en côtoyant le mal. Avec son drame, Musset pose donc une question cruciale : quelles sont les motivations qui poussent un homme à agir ? Or contrairement à toute une tradition d’héroïsme positif, Musset fait de Lorenzaccio un personnage pétri de contradictions, au cœur d’un monde sans espérance, marqué par le pessimisme de l’auteur. Longtemps considéré comme un drame injouable, Lorenzaccio a traversé un purgatoire de plus de soixante ans avant d’être créé en 1896 avec Sarah Bernhardt dans le rôle-titre. Depuis cette date, la pièce n’a pas cessé de susciter la curiosité des metteurs en scène, des interprètes et de la critique. D’abord destiné à la lecture, Lorenzaccio s’impose, grâce à ses qualités théâtrales, comme le chef-d’œuvre du théâtre romantique.

Sylvain Ledda est professeur de littérature française à l’université de Rouen-Normandie. Ses recherches portent sur le romantisme français, en particulier sur le théâtre. Il a consacré de nombreux travaux à Alfred de Musset dont il est spécialiste.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

Accéder au sommaire…