Le théâtre de Alexandre Dumas

Sylvain LEDDA

Ides et Calendes, 2020

*

128 p.

10 EUR

ISBN: 978-2-8258-0287-8

*

DESCRIPTION :

De ses débuts en 1825 jusqu’à sa mort en 1870, Alexandre Dumas a été l’un des dramaturges les plus prolixes et les plus inventifs de son temps. Son Théâtre complet rassemble quelque cent pièces, tous genres confondus, mais celles que nous connaissons encore datent de sa jeunesse quand, aux côtés de Hugo, il imposait le drame romantique au public. Henri III et sa cour, Antony, La Tour de Nesle furent autant de triomphes que de scandales. Dumas n’a jamais cessé d’être un inventeur et un expérimentateur de formes dramatiques, pratiquant l’écriture en collaboration, adaptant ses plus célèbres romans à la scène.

Avec son sens aigu du rythme et de l’action, Dumas imagine un théâtre spectaculaire, qui engage les personnages dans des intrigues haletantes. Décors sidérants, dialogues vivants, tout dans la dramaturgie dumasienne est pensé pour les acteurs et pour la scène. Le théâtre de Dumas est parfois réduit à une série de péripéties ou à de vastes reconstitutions historiques. Au vrai, ses pièces sont politisées et questionnent la place de l’individu dans la société du XIXe siècle. Plus généralement, le théâtre de Dumas montre comment le pouvoir vacille quand les passions individuelles le corrodent ; comment les ambitions personnelles s’écroulent quand le passé refoulé remonte à la surface. Le théâtre d’Alexandre Dumas se propose de revisiter l’œuvre d’un des plus importants dramaturges de son temps, en montrant l’actualité et la pérennité de son propos.



Sylvain Ledda est professeur de littérature française à l’université de Rouen-Normandie. Spécialiste du romantisme français, il a consacré de nombreux travaux au théâtre de cette période. Il a notamment édité plusieurs pièces d’Alexandre Dumas, a consacré une biographie à cet auteur (Gallimard, 2014) et codirige son Théâtre complet. En 2017, il a publié Le théâtre d’Alfred de Musset (Ides et Calendes).

Voir sur le site de l'éditeur...