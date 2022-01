Ce volume étudie, pour la première fois de façon systématique, les déclinaisons, dans la littérature du XIXème siècle, d’un thème fondamental dans l’histoire des poétiques occidentales, le vraisemblable, en montrant que l’incidence d’Aristote sur la littérature narrative de la modernité – réaliste et fantastique – a été largement sous-estimée.

L’introduction de Simona Micali analyse les principaux tournants et problèmes liés à la notion de vraisemblable, aux genres et aux registres du récit au XIXème siècle. Dans le premier chapitre, Pierluigi Pellini met en lumière la persistance inattendue de la tradition aristotélicienne au siècle du réalisme. Seul le modernisme brisera le rapport entre art et « universel », en revendiquant la dignité littéraire du contingent et en affranchissant le roman du paradigme du vraisemblable. Dans le second chapitre, Stefano Lazzarin revient sur cette grande question qui est à la base de la narration fantastique : comment rendre plausible un événement surnaturel ? Des écrivains tels que Hoffmann, Scott, Gautier, Poe, Mérimée, les deux James (Henry et Montague Rhodes), ont cherché à répondre, en produisant un corpus de textes très riche et encore peu connu, qui gravite autour de trois grandes problématiques : la notion de vraisemblance, les règles de construction du récit surnaturel, la cohérence de l’œuvre d’art.



Stefano Lazzarin travaille à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Parmi ses publications : Il modo fantastico (Laterza 2000), L’ombre et la forme (Presses Universitaires de Caen 2004), Fantasmi antichi e moderni (Fabrizio Serra 2008). Il a supervisé le volume Il fantastico italiano. Bilancio critico e bibliografia commentata (Mondadori Education 2016). Avec Pierluigi Pellini, il a dirigé l’ouvrage Un « osservatore e testimone attento ». L’opera di Remo Ceserani nel suo tempo (Mucchi 2018).

Simona Micali travaille à l’Università de Sienne. Parmi ses publications : Miti e riti del moderno (Le Monnier 2001), Ascesa e declino dell’« Uomo di lusso » (Le Monnier 2008), Towards a Posthuman Imagination in Literature and Media (Peter Lang 2019).

Pierluigi Pellini travaille à l’Università de Sienne. Pour la collection «I Meridiani» de Mondadori, il a édité les Romanzi d’Émile Zola (3 vol., 2010-2015). Parmi ses publications : L’oro e la carta (Schena 1996), In una casa di vetro (Le Monnier 2004), Le toppe della poesia, (Vecchiarelli 2004), Verga (il Mulino 2012), Naturalismo e modernismo (Artemide 2016), La guerra al buio (Quodlibet 2020).