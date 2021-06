Sophie Goetzmann

Robert Delaunay à Berlin, 1912-1914

Sur quoi repose le succès d'un artiste en dehors de son pays d’origine ? Les attentes d’un public étranger orientent-elles la réception d’une œuvre, parfois au prix d’une déformation de son sens initial ? Le transfert d’une production artistique d’un contexte culturel à un autre peut donner lieu à un « malentendu productif » conduisant les récepteurs à apprécier celle-ci à l’aune de leurs propres références nationales, a priori loin des intentions revendiquées par son auteur.

Ce phénomène expliquerait-il le succès de Robert Delaunay en Allemagne avant la Première guerre mondiale ? Le peintre orphiste y est l'un des artistes les plus célèbres, dans un contexte pourtant marqué par de fortes tensions nationales. Au cours de l’année 1913, avec l’aide du galeriste et directeur de revue Herwarth Walden, il expose et voyage à deux reprises à Berlin. Ses œuvres y suscitent l’engouement particulier de trois artistes expressionnistes aux trajectoires très différentes, et dont les travaux semblent à première vue très éloignés de ceux du Français : les peintres Ludwig Meidner et Lyonel Feininger, et l'architecte Bruno Taut.

Dans un premier temps, ce livre retrace en détail ce qui a été alors lu et vu de l’œuvre de Delaunay dans la capitale allemande. Ensuite, à travers l’étude de la réception critique de Delaunay par trois figures majeures de la scène artistique berlinoise, il revient sur l’idée que le contexte culturel national entraverait la compréhension d’une œuvre ou en influencerait systématiquement les interprétations. En dépassant ainsi les préjugés nationaux qui nourrissent les débats esthétiques au début du XXe siècle et continuent d’imprégner aujourd’hui encore l’histoire de l’art, Sophie Goetzmann nous révèle les liens inattendus qui unissent, par-delà les frontières, les avant-gardes désignées sous les termes d’orphisme et d’expressionnisme.

SOMMAIRE

Préface de Maria Stavrinaki

Introduction

Première partie. Delaunay à Berlin, 1912-1914

Chapitre I – « On s'aime par la vision d'un pays à un autre. » L'exposition individuelle à la galerie Der Sturm, janvier 1913

1. Delaunay et la revue Der Sturm

2. La peinture, langage lumineux

3. Réception de l'exposition par la critique berlinoise

Chapitre II – Lumières astrales au Herbstsalon berlinois, automne 1913

1. « Roi de la nouvelle peinture ». Delaunay, nouvelle vedette de la peinture internationale

2. Expérimentations, abstractions : les œuvres de Delaunay au Herbstsalon

3. La poésie de Blaise Cendrars à Berlin

4. Une réception contrastée : débats autour du peintre dans la critique berlinoiss

Deuxième partie. Regards sur l'œuvre de Delaunay. Ludwig Meidner, Lyonel Feininger et Bruno Taut

Chapitre III – La ville à la fin du monde : urbanité et connexions cosmiques chez Ludwig Meidner

1. L'apocalypse urbaine : la ville, puissance aveuglante

2. Fin de la grande ville, fin du monde

Chapitre IV – Les tours de cristal de Lyonel Feininger

1. L'architecture symbolique et monumentale

2. Fascinations cristallines

Chapitre V – Bruno Taut et la Glashaus. L'architecture kaléidoscopique

1. « De la vie, de la vie ». L'obsession d'un art animé

2. L'art, relais vers la création d'une conscience universelle

Conclusion

Archives consultées (à Paris, Berlin, Berne)

Bibliographie

Articles d'Apollinaire, Cendrars et Delaunay parus dans la presse allemande

Critiques des expositions de Robert Delaunay parues dans la presse allemande

Articles et ouvrages à caractère de source

Articles et ouvrages sur Robert Delaunay

Bibliographie générale

Index

Remerciements