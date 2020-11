Sébastien Fontenelle,

Les empoisonneurs. Antisémitisime, islamophobie, xénophobie

Lux éditions, 2020, Collection : Lettres libres, 128 p.

Parution en Amérique du Nord : 3 septembre 2020

Parution en Europe : 20 août 2020

Quotidiennement, des agitateurs prennent d’assaut les tribunes pour attiser colères identitaires et passions xénophobes. Leur brutalité verbale, qui vise principalement les «migrants» et les «musulmans», rappelle la violence de ceux qui, dans la première moitié du siècle précédent, vilipendaient les «métèques» et les «juifs». De la même façon que les droites d’antan vitupéraient contre le «judéo-bolchevisme», leurs épigones fustigent l’«islamo-gauchisme», qu’ils associent à l’antisémitisme.

Or ces mêmes accusateurs font parfois preuve d’une étonnante complaisance lorsqu’ils se trouvent confrontés, dans leurs alentours culturels et idéologiques, à des considérations pour le moins équivoques sur les juifs ou sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Soudain ils deviennent magnanimes et peuvent même trouver à leurs auteurs des circonstances atténuantes. Et ainsi se perpétue l’abject.

Lire un extrait…

Sommaire

Altérophobies

Renaud Camus et «les collaborateurs juifs du Panorama de France Culture»

Oriana Fallaci, journaliste «de bon goût»

Le communisme du XXIe siècle

«Cinq Juifs ou dix Noirs»

La «France musulmane» de Renaud Camus

Éric Zemmour et «la race blanche»

Enfumage

Célébrations

Terrorisme

«Le grand remplacement»

En toute désinvolture

Encore le «grand remplacement»

«Rare outrance»

«L’amour inquiet des belles choses»

«Ces propos donnent la nausée»

Trumpistes

«Pas globalement antisémite»

«Pour parler de la question migratoire, j’invite Renaud Camus»

Flambeaux

Vice de forme

Fêter Maurras

«Écrits polémiques»

«Dangereux mensonges»

Le mépris

«Passage à l’acte»

Les «envahisseurs pogromistes»

L’assaut contre notre civilisation

«Collabos»

Sans «complaisance»

Duplicité

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Qui fait scandale ?", par Pierre Tenne (en ligne le 20 novembre 2020)

Plutôt que d’analyser les discours haineux qui triomphent depuis vingt ans, Les empoisonneurs cherche à montrer les ressorts par lesquels ils ont été légitimés et tolérés dans des médias respectés jusqu’au plus haut sommet de l’État. Aussi court qu’efficace, le livre de Sébastien Fontenelle permet d’interroger les ressorts du scandale dans le débat public et intellectuel : comment en vient-on à accepter des discours délétères ?