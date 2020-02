Le Torrent et la Foudre. Cicéron et Démosthène à la Renaissance et à l’Âge Classique

Simonetta Di Santo Arfouilloux

Classiques Garnier, 2020

*

615 p.

59 €

ISBN: 978-2-406-09710-5

*

DESCRIPTION :

Consacré à la réception de Longin à la Renaissance et à l’Âge classique l’ouvrage révise les lectures modernes du sublime. Comprendre ce qu’est le ὕψος longinien est le préalable de cette enquête sur la fortune d’un texte énigmatique que l’Antiquité semble ignorer et que les Humanistes connaissaient.

