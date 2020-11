Les inséparables

Simone de Beauvoir

L'Herne édition

Parution : 07/10/2020

Pages : 176

ISBN : 9791031902746

Introduction de Sylvie Le Bon de Beauvoir.

Les Inséparables est un court roman inédit de Simone de Beauvoir qui évoque son grand amour de jeunesse pour son amie Zaza dont la mort tragique provoquée par les préjugés et les diktats de la société de l’époque, la hantera toute sa vie. Mais bien au-delà, Les Inséparables met en scène l’éducation sexuelle et intellectuelle de deux jeunes filles « rangées » et rebelles dans un monde qui prétend leur interdire de devenir des femmes libres et pensantes pour les cantonner à un rôle d’épouse et de mère au service de la société. Ce texte autobiographique évoque avec émotion et lucidité les expériences fondatrices de la révolte et de l’œuvre de la grande philosophe féministe : son émancipation mouvementée et l’antagonisme fondamental entre les intellectuels et les bien-pensants, qui formeront le socle des Mémoires d’une jeune fille rangée.

