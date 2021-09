​Slemnia Bendaoud,

Albert l'étranger, Camus l'Algérien

Paris : L'Harmattan, 2021.

162 p. — EAN 9782343223704 — 17,50 EUR

Dans cet ouvrage, Slemnia Bendaoud décortique les écrits, la vie littéraire et les pensées d'Albert Camus. Il analyse et tente ici de nous expliquer pourquoi, soixante ans après sa mort, il divise encore le monde intellectuel, littéraire et politique.

Essayiste, traducteur et chroniqueur, Slemnia Bendaoud est sociologue de formation.